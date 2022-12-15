Icon

السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
ثلاثة أعراض تميزه

فيروس يشبه نزلة البرد يهدد حياة الأطفال

2022-12-15 الساعة 12:05
فيروس يشبه نزلة البرد يهدد حياة الأطفال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ازدادت حالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، الذي يمكن أن تبدو الإصابة به وكأنها نزلة برد عادية لدى البالغين، لكنها قد تكون مهددة لحياة بعض الأطفال الصغار.

الأكثر خطورة

وتعد حالات الإصابة بـفيروس الجهاز التنفسي المخلوي أعلى من المعتاد في هذا الوقت من العام، كما هو الحال مع فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا.

قد يهمّك أيضاً
Img

انفجارات عنيفة تهز كييف

Img

الداخلية: لا تطلعوا الغير على بياناتكم البنكية

ويعد هذا الفيروس أكثر خطورة على الأطفال، إذ شكل أكبر سبب لوفاة آلاف الأطفال دون سن الخامسة، في جميع أنحاء العالم.

علامات المرض

ومع ذلك، فإن الرضع والأطفال الصغار الذين ليس لديهم طريقة لإخبار البالغين بأنهم يشعرون بالمرض، قد لا تظهر عليهم أعراض شبيهة بالزكام في البداية.

ووفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، فإن هناك علامات ثلاث وحيدة قد تظهر على الطفل المصاب بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، هي:

التهيج

قلة النشاط

صعوبات في التنفس

أعراض أخرى

أما الأعراض الأخرى الشائعة بين الأطفال من جميع الأعمار، فتشمل:

سيلان الأنف

قلة الشهية

السعال

العطس

الحمى

الصفير أثناء التنفس وعادة تكون الأعراض أسوأ بين اليومين الثالث والخامس، مع تحسن السعال في غضون 3 أسابيع.

حالات الإصابة

وعن سبب تزايد حالات الإصابة بهذا الفيروس والإنفلونزا أيضًا، فإن ذلك يرجع لأنه خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، ظل الأطفال في المنازل، ومُنع فيروس الجهاز التنفسي المخلوي من الانتشار كما هو معتاد.

وحذر خبراء فيروسات،في تقرير صادر عن أكاديمية العلوم الطبية، من أن المملكة المتحدة تتجه نحو مزيج ثلاثي قاتل من كورونا والإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي، هذا الشتاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
جونشالو راموس صاحب أول هاتريك في مونديال...
كأس العالم

جونشالو راموس صاحب أول هاتريك في مونديال...

كأس العالم
ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة...
السعودية اليوم

ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة...

السعودية اليوم
مواجهة قوية تجمع منتخبي البرتغال وأوروجواي مساء...
حصاد اليوم

مواجهة قوية تجمع منتخبي البرتغال وأوروجواي مساء...

حصاد اليوم
مدرب كرواتيا: أعجبني مستوى الأخضر
آخر الاخبار

مدرب كرواتيا: أعجبني مستوى الأخضر

آخر الاخبار
جستنيه يشيد بنجم الكاميرون المحترف بالدوري السعودي
الرياضة

جستنيه يشيد بنجم الكاميرون المحترف بالدوري السعودي

الرياضة
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
خالد الفالح: قطاع السياحة يؤثر على مختلف...
آخر الاخبار

خالد الفالح: قطاع السياحة يؤثر على مختلف...

آخر الاخبار