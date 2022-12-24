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بعد اختياره لتمثيل آسيا في مونديال الأندية

فيصل أبو ثنين ينتقد اتحاد القدم: ما باركتم لـ الهلال !

2022-12-24 الساعة 11:38
فيصل أبو ثنين ينتقد اتحاد القدم: ما باركتم لـ الهلال !
المواطن - محمد سمعه

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انتقد فيصل أبو ثنين نجم الهلال السابق، الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم المباركة لأزرق الرياض بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار الفريق العاصمي لتمثيل آسيا في كأس العالم للأندية 2022.

وغرد أبو ثنين عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” غياب المؤسسة الرياضية المعنية بكرة القدم في المملكة وهو الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية هذه الأيام غريب وعجيب، فتأهل فريق سعودي وهو الهلال إلى نهائيات كأس العالم حدث مهم وحديث الساعة وغيابهم مريب بعدم المباركة والدعم المعنوي واللوجستي ، ربما متعبين من مشاركة كأس العالم”.

ترشيح الهلال 

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد في بيانه أمس الجمعة، أن لجنة المسابقات رشحت الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، لتمثيل القارة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وذلك لعدم استكمال منافسات البطولة القارية قبل انطلاق المسابقة.

ومن جانبه، أعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركته، وقال: “كبير آسيا بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا يشارك في كأس العالم للأندية 2022”.

بطل آسيا 2021

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد الفوز على نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليحصد البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

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