فيصل أبو ثنين ينتقد اتحاد القدم: ما باركتم لـ الهلال !

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انتقد فيصل أبو ثنين نجم الهلال السابق، الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم المباركة لأزرق الرياض بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار الفريق العاصمي لتمثيل آسيا في كأس العالم للأندية 2022.
غياب المؤسسة الرياضية المعنية بكرة القدم في المملكة @saudiFF عن الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية هذه الايام غريب وعجيب!
فتأهل فريق سعودي #الهلال الى نهائيات كأس العالم حدث مهم وحديث الساعة وغيابهم مريب بعدم المباركة والدعم المعنوي واللوجستي!قد يهمّك أيضاً
ربما متعبين من مشاركة كأس العالم!
— فيصل ابوثنين (@FaisalAbuthnain) December 24, 2022
وغرد أبو ثنين عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” غياب المؤسسة الرياضية المعنية بكرة القدم في المملكة وهو الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية هذه الأيام غريب وعجيب، فتأهل فريق سعودي وهو الهلال إلى نهائيات كأس العالم حدث مهم وحديث الساعة وغيابهم مريب بعدم المباركة والدعم المعنوي واللوجستي ، ربما متعبين من مشاركة كأس العالم”.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد في بيانه أمس الجمعة، أن لجنة المسابقات رشحت الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، لتمثيل القارة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وذلك لعدم استكمال منافسات البطولة القارية قبل انطلاق المسابقة.
ومن جانبه، أعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركته، وقال: “كبير آسيا بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا يشارك في كأس العالم للأندية 2022”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد الفوز على نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليحصد البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.