فيصل بن بندر: قمم الرياض تحقق النماء والاستقرار لدول المنطقة

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رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية.
وقال في برقيتي تهنئة للقيادة الرشيدة: “إن ما تحقق من نجاح وما خرجت به هذه القمم الثلاث من قرارات وشراكات إستراتيجية تخدم دول وشعوب المنطقة تبرهن على ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من سعي دؤوب لتعزيز التعاون والتنمية، وتؤكد الدور الريادي لهذا الوطن إقليمياً ودولياً “.
وأضاف: إن نجاح هذه القمم الثلاث في عاصمة القرار -الرياض- تؤكد مدى حرص هذه القيادة الحكيمة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتطلعها لتحقيق مستقبل زاهر لهذا الوطن ودول المنطقة، وتحقيق الأمن والنماء والاستقرار.
وسأل الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، ويعز بهم دينه وينصرهم بنصره، ويديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره.