فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية وشراكتنا مع واشنطن قائمة

ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تتعامل بمسار واحد، وأنها منفتحة على الجميع.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: حرصت المملكة على عقد القمم لأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين #القمة_العربية_الصينية #الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/leHDo2pm2Wقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
وتابع وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب اختتام القمم الثلاث في الرياض: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية، وشراكتنا مع واشنطن قائمة، ولا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر.
واستكمل: نرى أن التنافس جيد، لكن الدخول في الاستقطاب سلبي للغاية للاقتصاد والأمن والسلم العالمي، ونتعاون مع الجميع لتحقيق المصالح المشتركة، ولدينا شراكات إستراتيجية مع أمريكا والهند والصين واليابان وألمانيا.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: حرصت المملكة على عقد القمم لأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين، والقمم مع الصين تشكل نقطة انطلاق جديدة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية.