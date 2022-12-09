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المملكة لا تتعامل بمسار واحد

فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية وشراكتنا مع واشنطن قائمة

2022-12-09 الساعة 8:20
فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية وشراكتنا مع واشنطن قائمة
المواطن - الرياض

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أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تتعامل بمسار واحد، وأنها منفتحة على الجميع.

وتابع وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب اختتام القمم الثلاث في الرياض: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية، وشراكتنا مع واشنطن قائمة، ولا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر.

تعاون مع الجميع:

واستكمل: نرى أن التنافس جيد، لكن الدخول في الاستقطاب سلبي للغاية للاقتصاد والأمن والسلم العالمي، ونتعاون مع الجميع لتحقيق المصالح المشتركة، ولدينا شراكات إستراتيجية مع أمريكا والهند والصين واليابان وألمانيا.

القمم:

وقال الأمير فيصل بن فرحان: حرصت المملكة على عقد القمم لأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين، والقمم مع الصين تشكل نقطة انطلاق جديدة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية.

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