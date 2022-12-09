فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية وشراكتنا مع واشنطن قائمة

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تتعامل بمسار واحد، وأنها منفتحة على الجميع.

وتابع وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب اختتام القمم الثلاث في الرياض: التعاون مع الجميع فلسفة السعودية، وشراكتنا مع واشنطن قائمة، ولا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر.

تعاون مع الجميع:

واستكمل: نرى أن التنافس جيد، لكن الدخول في الاستقطاب سلبي للغاية للاقتصاد والأمن والسلم العالمي، ونتعاون مع الجميع لتحقيق المصالح المشتركة، ولدينا شراكات إستراتيجية مع أمريكا والهند والصين واليابان وألمانيا.

القمم:

وقال الأمير فيصل بن فرحان: حرصت المملكة على عقد القمم لأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين، والقمم مع الصين تشكل نقطة انطلاق جديدة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية.