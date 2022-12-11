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الحوار مع الصين مسألة مهمة

فيصل بن فرحان: فشل الاتفاق النووي يدخل المنطقة في مرحلة خطيرة

2022-12-11 الساعة 7:20
فيصل بن فرحان: فشل الاتفاق النووي يدخل المنطقة في مرحلة خطيرة
المواطن - فريق التحرير

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شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على أهمية الحوار مع الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، واصفًا الحوار معها بـالمسألة المهمة، مشيرًا إلى خطورة فشل الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الأمير فيصل، إن الاستقطاب آخر ما يحتاجه العالم في الوقت الراهن، مشددًا على أن الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدًا، وفق قناة العربية.

يشار إلى أن الرئيس الصيني زار المملكة الأربعاء الماضي، وعقد عددًا من القمم مع قادة السعودية والخليج والمنطقة العربية.

وكشف الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم نسخة محدثة من رؤية الملك سلمان للتعاون بين دول الخليج.

استقرار أسعار النفط

في ملف النفط، أوضح وزير الخارجية، أن المملكة ستواصل العمل على استقرار أسعار النفط من خلال الحوار مع كافة الشركاء.

وقال الأمير فيصل: إن أسعار النفط منصفة الآن ومستقرة، مضيفًا: أن سعر النفط يجب أن يكون منصفًا للمستهلك والمنتج، وشرحنا لأميركا ذلك.

المملكة وروسيا

وحول العلاقات بين المملكة وروسيا، أعلن أن العلاقات جيدة بين الرياض وموسكو، وأنه يجب البناء على هذا بالحوار، وهو ما ساعد المملكة على التوسط في صفقات إطلاق سراح بعض الأسرى.

وعن الفارق بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية في أمريكا، قال الأمير فيصل إن المصالح ومجالات التعاون بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات.

الاتفاق النووي

وفيما يتلعق بالاتفاق النووي الإيراني، ذكر الأمير فيصل أن المملكة ستواصل الدفع نحو التوصل إلى إتفاق، معتبرًا أن الاتفاق المذكور هو مجرد خطوة أولى وليس أخيرة.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق نووي، لا يعني أنه توجد ضمانات بأن طهران لن تسعى إلى إنتاج سلاح نووي.

وبشأن احتمال توصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي، رد الأمير فيصل بأن هذا يمكن أن يكون تطورًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة.

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