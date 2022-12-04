فيضانات مباغتة تقتل 9 أشخاص بجنوب إفريقيا

أفادت أجهزة الإنقاذ في جنوب إفريقيا، أن فيضانات مفاجئة لنهر صغير في العاصمة جوهانسبرج، أودت بحياة 9 أشخاص بعد عاصفة عنيفة.

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ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تواصلت أعمال الإغاثة بحثاً عن مفقودين عدة، اليوم الأحد.

وتابع الناطق باسم أجهزة الطوارئ روبير مولودزي قائلاً: “مساء السبت، كانت مجموعة تشارك في طقوس دينية في النهر عندما بدأت العاصفة المطرية”، موضحاً أن 33 شخصاً كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حدوث الفيضان المباغت.