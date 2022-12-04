فيضانات مباغتة تقتل 9 أشخاص بجنوب إفريقيا

بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص
أفادت أجهزة الإنقاذ في جنوب إفريقيا، أن فيضانات مفاجئة لنهر صغير في العاصمة جوهانسبرج، أودت بحياة 9 أشخاص بعد عاصفة عنيفة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تواصلت أعمال الإغاثة بحثاً عن مفقودين عدة، اليوم الأحد.
وتابع الناطق باسم أجهزة الطوارئ روبير مولودزي قائلاً: “مساء السبت، كانت مجموعة تشارك في طقوس دينية في النهر عندما بدأت العاصفة المطرية”، موضحاً أن 33 شخصاً كانوا موجودين على ضفة نهر جوسكي عند حدوث الفيضان المباغت.