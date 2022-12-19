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بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022

فيفا: الخسارة أمام السعودية كانت فألًا حسنًا على الأرجنتين

2022-12-19 الساعة 3:38
فيفا: الخسارة أمام السعودية كانت فألًا حسنًا على الأرجنتين
المواطن - مروة نبيل

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نجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد بداية البطولة بالخسارة ضد السعودية.

خسارة السعودية فأل حسن

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من تتويج منتخب التانغو، وعلق قائلًا: “خسارة السعودية كانت فألًا حسنًا على الأرجنتين”.

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السعودية والأرجنتين - ياسر الشهراني
جانب من المباراة

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلًا: “بعد خسارة مفاجئة لراقصي التانغو في المواجهة الافتتاحية بكأس العالم أمام منتخب السعودية، استطاعوا الاستفادة من تجربة إسبانيا”.

وتابع “فيفا” في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قائلًا: “إسبانيا التي تعثرت أمام سويسرا في أول مواجهة لهم في جنوب إفريقيا ٢٠١٠ – والنتيجة النهائية؟.. كلاهما أصبح بطلًا للعالم!”.

منتخب إسبانيا بطل مونديال 2010
جانب من تتويج إسبانيا

الأرجنتين تتوج باللقب الثالث

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد بدأ مشواره في مونديال قطر 2022 بالخسارة ضد السعودية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على بولندا والمكسيك، ليتأهل إلى الدور التالي.

وتمكن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، وفاز على كرواتيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

وفازت الأرجنتين على منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2022، لتتوج باللقب للمرة الثالثة في التاريخ بعد نسختي 1978 و1986.

ميسي ومنتخب الأرجنتين - بطل كأس العالم 2022

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