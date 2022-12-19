فيفا: الخسارة أمام السعودية كانت فألًا حسنًا على الأرجنتين

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نجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد بداية البطولة بالخسارة ضد السعودية.
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من تتويج منتخب التانغو، وعلق قائلًا: “خسارة السعودية كانت فألًا حسنًا على الأرجنتين”.
وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قائلًا: “بعد خسارة مفاجئة لراقصي التانغو في المواجهة الافتتاحية بكأس العالم أمام منتخب السعودية، استطاعوا الاستفادة من تجربة إسبانيا”.
وتابع “فيفا” في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قائلًا: “إسبانيا التي تعثرت أمام سويسرا في أول مواجهة لهم في جنوب إفريقيا ٢٠١٠ – والنتيجة النهائية؟.. كلاهما أصبح بطلًا للعالم!”.
وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد بدأ مشواره في مونديال قطر 2022 بالخسارة ضد السعودية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على بولندا والمكسيك، ليتأهل إلى الدور التالي.
وتمكن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، وفاز على كرواتيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي.
وفازت الأرجنتين على منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم 2022، لتتوج باللقب للمرة الثالثة في التاريخ بعد نسختي 1978 و1986.