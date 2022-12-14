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فيفا: اللاعب رقم 13 سر إنجاز المغرب

2022-12-14 الساعة 4:57
فيفا: اللاعب رقم 13 سر إنجاز المغرب
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، باحتفالات نجوم منتخب المغرب الرائعة مع والداتهم، بعد نهاية المباريات ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم.

سر إنجاز المغرب

وأكد “فيفا” في تقرير بعنوان “اللاعب رقم 13 لمنتخب المغرب.. كلمة السر في إنجاز تاريخي بقطر 2022″، أن نجوم أسود الأطلس خطفوا الأنظار باحتفالاتهم مع والداتهم التي تُعد “صورة مصغرة للوطن”.

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أشرف حكيمي مع والدته
حكيمي مع والدته – المصدر fifa

وقال: “لا شيء خطف الأنظار في احتفالات لاعبي المغرب أكثر من فرحة اللاعبين مع أمهاتهم عقب كل مباراة، فنرى أشرف حكيمي يذهب إلى المدرجات لاحتضان والدته فور إطلاق الحكم صافرة النهاية”.

وتابع “فيفا” في تقرير عبر موقعه الإلكتروني: “نرى وليد الركراكي ينطلق مسرعًا لتقبيل يد والدته، بينما أصر سفيان بوفال على إحضار والدته لأرض الملعب للاحتفال برفقتها بالتأهل التاريخي”.

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب مع والداتهم – المصدر @fifaworldcup_ar

قرار رسمي لتحفيز اللاعبين

وأضاف: “قررت الجامعة الملكية المغربية إحضار عائلات لاعبي منتخب المغرب قبل مباراة بلجيكا بدور المجموعات، من أجل رفع معنوياتهم وتحفيزهم، خاصة في ظل التعادل السلبي في المباراة الأولى ضد كرواتيا”.

وواصل “فيفا”: “منذ ذلك الحين كان للقرار تأثير السحر على أسود الأطلس، إذ نجحوا في الفوز على بلجيكا وكندا والتأهل للدور الثاني للمرة الأولى منذ ١٩٨٦، واكتمل الإنجاز بتخطي إسبانيا ثم البرتغال والتأهل لنصف النهائي”.

وليد الركراكي ووالدته
الركراكي مع والدته – المصدر @fifaworldcup_ar

وأردف: “لم يكن القرار بحاجة لانتظار نتائجه، فهو على أي حال أبسط مكافأة لأسر ساهمت بالغالي والنفيس في قصص نجاح العديد من لاعبي المغرب، الذين مروا برحلات كفاح كانت الأمهات جزءًا كبيرًا من نجاحها بدعمهن اللامحدود”.

واستكمل “فيفا” حديثه قائلًا: “لذا، لا يكتفي اللاعبون فقط بعدم نسيان كل ما مروا به مع أمهاتهم وآبائهم ليصلوا إلى ما هم عليه الآن، بل إن الكثير منهم كشفوا علنًا مرارًا وتكرارًا عن الصعوبات التي تكبدتها عائلاتهم”.

سفيان بوفال ووالدته
احتفال بوفال ووالدته – المصدر @fifaworldcup_ar

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