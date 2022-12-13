فيفا: حكيم زياش يمزج المهارة والقوة والقيادة

يُقدم نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، حكيم زياش مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، ليكون من أبرز اللاعبين في البطولة.

تألق حكيم زياش

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنجم تشيلسي، اليوم الثلاثاء، وعلق قائلًا: “ساحر جاء من المغرب.. يمزج المهارة والقوة والقيادة، حكيم زياش يحضر الآن تركيبة التأهل إلى النهائي”.

وظهر حكيم زياش بشكل لافت في النسخة الحالية، حيث يتصدر قائمة أكثر لاعبي المغرب من حيث التمريرات العرضية 15 مرة، والتسديدات على المرمى 7 مرات، والتمريرات 192 مرة، بعد مستوى مميز سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

ويأمل حكيم زياش صاحب الـ29 عامًا في مواصلة التألق، وكتابة تاريخ جديد بتجاوز عقبة فرنسا، من أجل التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.

المغرب تصطدم بفرنسا

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد فرنسا، على استاد البيت، يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وكانت المغرب قد صعدت إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد، فيما تأهل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعدما نجح في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1.