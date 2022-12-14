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خلال مواجهة فرنسا بالمونديال

فيفا: كتيبة الركراكي تسعى لتخليد اسم المغرب في سجلات كأس العالم للأبد

2022-12-14 الساعة 6:31
فيفا: كتيبة الركراكي تسعى لتخليد اسم المغرب في سجلات كأس العالم للأبد
المواطن - مروة نبيل

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يسعى وليد الركراكي لمواصلة التألق مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022 على حساب فرنسا.

كتيبة الركراكي تحلم بالتأهل

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى المغرب في المونديال، مؤكدًا أنها تسعى لكتابة تاريخ جديد اليوم.

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منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

وعلق قائلًا: “نحو تسطير صفحة جديدة من التاريخ بقلم وليد الركراكي وأقدام لاعبيه، وتخليد اسم المغرب في سجلات كأس العالم للأبد.. المغرب في نصف النهائي الليلة أمام فرنسا”.

وشهدت تغريدة حساب كأس العالم فيفا تفاعلًا كبيرًا من الجماهير العربية، حيث تمنوا ظهور كتيبة وليد الركراكي بمستوى مميز، وتحقيق تأهل تاريخي إلى النهائي، فيما أبدى البعض تخوفه من أخطاء الحكام.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

مواجهة قوية الليلة

ويلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي على استاد البيت، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

المغرب- أوناحي وأشرف حكيمي
لاعبو المغرب – المصدر fifa

وخاضت كتيبة الركراكي مشوارًا طويلًا حتى التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث صعد في صدارة مجموعته؛ ليُحقق مفاجآت بالإطاحة بمنتخبي إسبانيا بركلات الترجيح والبرتغال بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يسير منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بشكل مميز، وتجاوز بولندا وإنجلترا في الأدوار الإقصائية، ويأمل خطف بطاقة التأهل إلى النهائي؛ والمنافسة على لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي.

منتخب فرنسا 1
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

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