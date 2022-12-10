فيفا: ياسين بونو صمام أمان ضد أي خطر

يُعد حارس المرمى ياسين بونو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم.

تألق ياسين بونو

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق حارس المرمى، وعلق قائلًا: “صمام أمان ضد أي خطر.. الفارس المغربي ياسين بونو جاهز لحماين العرين اليوم”.

ولعب ياسين بونو دورًا بارزًا في تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي، حيث تألق بشكل لافت في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام الهجوم الإسباني الضاغط، وتصدى لركلات الترجيح، وتأمل الجماهير في مواصلة تألقه.

المغرب في مواجهة البرتغال

وتواجه المغرب، منتخب البرتغال الأول لكرة القدم على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

ويطمح منتخب المغرب لتحقيق إنجاز عربي وإفريقي جديد؛ بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، بعدما توقفت مسيرة منتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي في المسابقات السابقة.