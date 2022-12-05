فيفا يتغنى بقدرات المغربي حكيم زياش: ماكر ساحر

أشاد حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الخاص بكأس العالم، اليوم الاثنين، بقدرات ومهارات النجم المغربي حكيم زياش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة لأسود الأطلس أمام إسبانيا في دور الـ16 بمونديال كأس العالم قطر 2022.

حكيم زياش

وكتب حساب الفيفا الخاص بـ كأس العالم قطر 2022 يشيد بمهارات النجم المغربي حكيم زياش عبر موقع التواصل الاجتماعي يويتر، اليوم الاثنين: “حكيم لكنه ماكر، زياش لكنه ساحر”.

مفتاح اللعب

وأضاف حساب فيفا الخاص بكأس العالم، اليوم الاثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: المغربي يملك كل الحلول وسيكون مفتاح لعب هام لأسود الأطلس في مواجهة إسبانيا.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 بكأس العالم بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، من الفوز على بلجيكا وكندا، والتعادل أمام كرواتيا، أما منتخب إسبانيا، فقد تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم، باحتلال وصافة المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط بالفوز على كوستاريكا والتعادل مع ألمانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب اليابان الذي خطف صدارة المجموعة.