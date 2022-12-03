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عبر برنامج "مزايا الأندية"

فيفا يخصص 209 ملايين دولار لأندية اللاعبين المشاركين بالمونديال

2022-12-03 الساعة 2:31
فيفا يخصص 209 ملايين دولار لأندية اللاعبين المشاركين بالمونديال
المواطن - متابعة

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تخصيص 209 ملايين دولار عبر برنامج “مزايا الأندية” لـ416 ناديًا تنتمي إلى 63 اتحاداً عضواً بالاتحاد الدولي، شارك لاعبوها في كأس العالم قطر 2022.

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10 آلاف دولار

وخصص فيفا ما يقرب من 10 آلاف دولار أمريكي لكل يوم من الأيام التي يبقى فيها اللاعب المعني مع منتخبه الوطني خلال كأس العالم 2022 وفترة الاستعداد الرسمية.

تعويض مادي

وسيتم دفع التعويض لجميع الأندية التي لعب فيها لاعب كرة القدم في العامين السابقين لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويعتبر برنامج مزايا الأندية جزءاً من اتفاقية تعاون بين فيفا واتحاد الأندية الأوروبية، والتي تم إطلاقها لأول مرة، في كأس العالم 2010 وتم تمديدها في 2015 لتشمل كل من كأس العالم 2018 و2022.

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