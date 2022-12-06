فيفا يدعم المغربي أشرف حكيمي ووالدته قبل مواجهة إسبانيا

قدم الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم 2022، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ووالدته قبل مواجهة منتخب إسبانيا (الماتادور)، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من مونديال قطر 2022.

دعاء والدة حكيمي

ونشر حساب كأس العالم عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير تغريدة، اليوم الثلاثاء جاء فيها: بدعاء والدته تخطو قدماه الملعب، ساعيًا للانتصارات لكي يهديها لها، وهي تنتظر منه هدية اليوم”.

واحتفل النجم المغربي أشرف حكيمي، بفوز منتخب بلاده على بلجيكا في دور المجموعات من كأس العالم بتقبيل رأس والدته التي حرصت على التواجد في المدرجات، في المباراة التي جمعت منتخبي بلجيكا وأسود الأطلس على استاد الثمامة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وحرص حكيمي على تقبيل رأس أمه التي تواجدت في المدرجات، لتقوم أمه بتقبيله، محتفلةً بفوز منتخب أسود الأطلس على بلجيكا.

المغرب وإسبانيا

ويستضيف استاد المدينة التعليمية، مباراة إسبانيا ضد المغرب والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر حتى الـ18 من شهر ديسمبر الجاري.