فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، عن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2022.

فيفا يكشف التفاصيل

وأوضح “فيفا” في بيان رسمي، أن التصويت على الجوائز المختلفة سيبدأ يوم 12 يناير 2023، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 فبراير، وسيتم تكريم الأعضاء البارزين في الكرة.

وأوضح “فيفا”، أن الجوائز ستكون للأفضل على الإنجازات خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 وحتى يوم 18 ديسمبر 2022، موعد نهائي كأس العالم.

وسيتم خلال الحفل توزيع جوائز في الفئات التالية، أفضل لاعب ولاعبة، أفضل مدرب للرجال والسيدات، أفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، اللعب النظيف، جائزة للجماهير، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، و FIFA FIFPRO 11 للرجال والسيدات.

ليفاندوفسكي الأفضل في 2021

وكان نجم برشلونة الحالي، وربرت ليفاندوفسكي قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2021، وحصدت أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة، ونال مدرب تشيلسي آنذاك، توماس توخيل جائزة أفضل مدرب، وتوج حارس البلوز، السنغالي إدواردو ميندي بالأفضل.