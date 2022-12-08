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بسبب سلوك الجماهير تجاه حارس كندا

فيفا يغرم منتخب كرواتيا ماليًا بالمونديال

2022-12-08 الساعة 1:41
فيفا يغرم منتخب كرواتيا ماليًا بالمونديال
المواطن - فريق التحرير

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عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم بفرض غرامة مالية بسبب سلوك الجماهير تجاه حارس المنتخب الكندي ميلان بوريان.

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لافتات مسيئة

وتوجه مشجعون من كرواتيا بإهانات لبوريان، وهو من أصل صربي ولد في كرواتيا قبل أن يفر منها وهو طفل، حيث استهدفته لافتات مسيئة أثناء مباراة المنتخبين بكأس العالم 2022 في قطر.

غرامة مالية

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الأربعاء، غرامة مالية على المنتخب الكرواتي الذي بلغ ربع نهائي نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومن المنتظر أن يواجه الكرواتيون المنتخب البرازيلي في دور الـ8 بكأس العالم.

جاءت عقوبة فيفا بحق المنتخب الكرواتي كعقوبة على سلوك جماهيره تجاه الحارس الكندي ميلان بوريان خلال مباراة الفريقين في دور المجموعات الذي انتهى بفوز الأول بنتيجة 4-1.

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