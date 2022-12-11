فيفا: يوسف النصيري الرجل الصاروخي

احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم، برأسية النجم المغربي المتألق يوسف النصيري في شباك كوستا حارس مرمى البرتغال مساء أمس السبت، والتي كانت سببًا مباشرًا في صعود منتخب أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي من مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر حاليًا حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

النصيري الصاروخي

ودون حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ قليل: يوسف النصيري الرجل الصاروخي.

أعرب نجم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، يوسف النصيري عن سعادته بالتأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

رأسية مميزة

وكان يوسف النصيري قد نجح في تسجيل هدف برأسية مميزة في شباك البرتغال ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بالمونديال، ويتصدر قائمة مميزة.

ويستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الفرنسي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.

إنجاز تاريخي

وكان المغرب قد تصدر مجموعته بعد التعادل مع كرواتيا، والفوز على بلجيكا وكندا، قبل أن يطيح بمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح، ثم الفوز على البرتغال بدور الثمانية.

وأصبح منتخب المغرب الأول لكرة القدم، أول منتخب عربي وإفريقي ينجح في التأهل إلى المربع الذهبي، حيث توقفت المشاركات السابقة لمنتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي من المونديال.