فيفا يُشيد باحتفال لاعبي المغرب مع والداتهم

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نالت احتفالات لاعبي منتخب المغرب الأول لكرة القدم مع والداتهم في المدرجات خلال منافسات مرحلة المجموعات من كأس العالم 2022، إشادة كبيرة.
ونشر حساب كأس العالم فيفا على “تويتر”، صورة مجمعة لاحتفالات اللاعبين، وعلق قائلًا: “الأم صورة مصغرة للوطن، ولاعبو المغرب يعرفون ذلك ولهذا تراهم دومًا يحتفلون رفقة والداتهم بعد كل مباراة لأسود الأطلس”.
وكان أشرف حكيمي قد ذهب إلى مدرجات ملعب الثمامة بعد نهاية مباراة المغرب ضد بلجيكا، في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022، من أجل الاحتفال بالفوز التاريخي مع والدته، حيث قبل رأسها وخلع قميصه وأهداها إياه.
وذهب سفيان بوفال إلى المدرجات بعد الفوز على كندا في الجولة الثالثة، واحتفل مع والدته، وقبل رأسها، ثم أهداها قميصه في المباراة، كما ظهر المدافع نايف أكرد مع والدته على الهواء، واحتضنته بشدة في لقطة نالت إشادة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد إسبانيا على استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر.
وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عن خبر سار للجماهير قبل مواجهة إسبانيا الحاسمة، حيث كشف عن تخصيص تذاكر إضافية عبر موقع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).