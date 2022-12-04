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خلال منافسات مرحلة المجموعات

فيفا يُشيد باحتفال لاعبي المغرب مع والداتهم

2022-12-04 الساعة 5:43
فيفا يُشيد باحتفال لاعبي المغرب مع والداتهم
المواطن - مروة نبيل

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نالت احتفالات لاعبي منتخب المغرب الأول لكرة القدم مع والداتهم في المدرجات خلال منافسات مرحلة المجموعات من كأس العالم 2022، إشادة كبيرة.

احتفالات لاعبي المغرب

ونشر حساب كأس العالم فيفا على “تويتر”، صورة مجمعة لاحتفالات اللاعبين، وعلق قائلًا: “الأم صورة مصغرة للوطن، ولاعبو المغرب يعرفون ذلك ولهذا تراهم دومًا يحتفلون رفقة والداتهم بعد كل مباراة لأسود الأطلس”.

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منتخب المغرب
لاعبو المنتخب مع والداتهم – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان أشرف حكيمي قد ذهب إلى مدرجات ملعب الثمامة بعد نهاية مباراة المغرب ضد بلجيكا، في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022، من أجل الاحتفال بالفوز التاريخي مع والدته، حيث قبل رأسها وخلع قميصه وأهداها إياه.

أشرف حكيمي مع والدته
حكيمي مع والدته – المصدر @fifaworldcup_ar

وذهب سفيان بوفال إلى المدرجات بعد الفوز على كندا في الجولة الثالثة، واحتفل مع والدته، وقبل رأسها، ثم أهداها قميصه في المباراة، كما ظهر المدافع نايف أكرد مع والدته على الهواء، واحتضنته بشدة في لقطة نالت إشادة.

سفيان بوفال ووالدته
بوفال ووالدته

مواجهة قوية في ثمن النهائي

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد إسبانيا على استاد المدينة التعليمية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عن خبر سار للجماهير قبل مواجهة إسبانيا الحاسمة، حيث كشف عن تخصيص تذاكر إضافية عبر موقع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب المغرب
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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