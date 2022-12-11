فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة التاريخ

جذب المدير الفني وليد الركراكي الأنظار إليه في نهائيات كأس العالم 2022، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

طقوس وليد الركراكي

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات مدرب المغرب بعد التأهل لربع النهائي، وعلق قائلًا: “هذه طقوس وليد الركراكي لكتابة التاريخ”.

وتابع حساب كأس العالم فيفا قائلًا: “قبلة لرأس والدته، سؤال “دايرين النية؟”، مؤتمر صحافي يسأل فيه لما لا نحلم بتحقيق كأس العالم؟، ثم احتفال معتاد محمولًا فوق أعناق لاعبيه محلقًا في السماء”.

تأهل تاريخي لمنتخب المغرب

وقاد وليد الركراكي، منتخب المغرب الأول لكرة القدم للفوز على البرتغال بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، ليواجه فرنسا، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتُعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي ينجح فيها منتخب عربي أو إفريقي في التأهل إلى المربع الذهبي من كأس العالم، حيث توقفت مسيرة منتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي فقط.