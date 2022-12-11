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بعد تألق المغرب في المونديال

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة التاريخ

2022-12-11 الساعة 10:49
فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة التاريخ
المواطن - الرياض

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جذب المدير الفني وليد الركراكي الأنظار إليه في نهائيات كأس العالم 2022، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

طقوس وليد الركراكي

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات مدرب المغرب بعد التأهل لربع النهائي، وعلق قائلًا: “هذه طقوس وليد الركراكي لكتابة التاريخ”.

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وليد الركراكي ووالدته
الركراكي مع والدته – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابع حساب كأس العالم فيفا قائلًا: “قبلة لرأس والدته، سؤال “دايرين النية؟”، مؤتمر صحافي يسأل فيه لما لا نحلم بتحقيق كأس العالم؟، ثم احتفال معتاد محمولًا فوق أعناق لاعبيه محلقًا في السماء”.

وليد الركراكي
لاعبو المغرب يحتفلون مع الركراكي – المصدر @fifaworldcup_ar

تأهل تاريخي لمنتخب المغرب

وقاد وليد الركراكي، منتخب المغرب الأول لكرة القدم للفوز على البرتغال بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، ليواجه فرنسا، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022.

وليد الركراكي
لاعبو المغرب يحتفلون مع الركراكي – المصدر @fifaworldcup_ar

وتُعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي ينجح فيها منتخب عربي أو إفريقي في التأهل إلى المربع الذهبي من كأس العالم، حيث توقفت مسيرة منتخبات القارة السمراء عند الدور ربع النهائي فقط.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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