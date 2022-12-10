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فينسنت أبو بكر قد يُغادر النصر

2022-12-10 الساعة 3:39
فينسنت أبو بكر قد يُغادر النصر
المواطن - الرياض

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تُخيم حالة من الغموض بشأن مصير المهاجم الكاميروني الدولي فينسنت أبو بكر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

فينسنت أبو بكر قد يرحل

وأشارت صحيفة fotomac، إلى أن فينسنت أبو بكر اتخذ قرارًا بالرحيل عن النصر في الفترة المقبلة، وستكون وجهته الجديدة في الدوري التركي لكرة القدم.

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فينسنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر fifa

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نادي فنربخشة التركي يحاول التغلب على حاجز فرق الراتب الذي يحصل عليه أبو بكر، من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي، وسط أنباء عن موافقة اللاعب على تقليل راتبه.

وشارك فينسنت أبو بكر مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وظهر بشكل مميز، حيث نجح في تسجيل هدفين وصنع آخر، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فينسنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر fifa

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 19 نقطة، خلف الشباب المتصدر.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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