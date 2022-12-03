فينسنت أبو بكر يخطف الأنظار بمونديال 2022

تألق فينسنت أبو بكر بشكل لافت مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2022، ليكون من أبرز لاعبيه.

خروج منتخب الكاميرون

وودع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم منافسات مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط من الفوز على البرازيل بهدف دون رد، وتعادل مع صربيا بنتيجة 3/3.

تألق فينسنت أبو بكر

ونجح فينسنت أبو بكر في تسجيل هدف الفوز خلال مباراة الكاميرون ضد البرازيل بالأمس، ليُكرر إنجاز رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، صامويل إيتو صاحب آخر هدف لمنتخب بلاده ضد السامبا في كأس العالم للقارات 2003.

وكان فينسنت أبو بكر قد تألق بشكل لافت خلال مباراة الكاميرون ضد صربيا ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث شارك كبديل ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المواجهة.

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى النجم الكاميروني في مونديال قطر، وعلق على هدفه القاتل ضد البرازيل قائلًا: “على طريقة ميسي ورونالدو.. هنا أبو بكر”.