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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

فينسنت أبو بكر يخطف الأنظار بمونديال 2022

2022-12-03 الساعة 7:53
فينسنت أبو بكر يخطف الأنظار بمونديال 2022
المواطن - الرياض

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تألق فينسنت أبو بكر بشكل لافت مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2022، ليكون من أبرز لاعبيه.

خروج منتخب الكاميرون

وودع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم منافسات مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط من الفوز على البرازيل بهدف دون رد، وتعادل مع صربيا بنتيجة 3/3.

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لاعبو الكاميرون – المصدر @FIFAWorldCup

تألق فينسنت أبو بكر

ونجح فينسنت أبو بكر في تسجيل هدف الفوز خلال مباراة الكاميرون ضد البرازيل بالأمس، ليُكرر إنجاز رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، صامويل إيتو صاحب آخر هدف لمنتخب بلاده ضد السامبا في كأس العالم للقارات 2003.

فنينست ابو بكر
أبو بكر – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان فينسنت أبو بكر قد تألق بشكل لافت خلال مباراة الكاميرون ضد صربيا ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث شارك كبديل ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المواجهة.

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى النجم الكاميروني في مونديال قطر، وعلق على هدفه القاتل ضد البرازيل قائلًا: “على طريقة ميسي ورونالدو.. هنا أبو بكر”.

فنينست ابو بكر
أبو بكر – المصدر @fifaworldcup_ar

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