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في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي

في غياب ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورج بصعوبة

2022-12-29 الساعة 1:32
في غياب ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورج بصعوبة
المواطن - محمد سمعه

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عزز نادي باريس سان جيرمان من صدارته للدوري الفرنسي، بفوز بشق الأنفس على ضيفه نادي ستراسبورج بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ16 من عمر البطولة.

وبدأ الفريق الباريسي المباراة ضاغطًا بقوة، ليُحرز الهدف الأول عبر مدافعه البرازيلي ماركينيوس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ14.

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باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق الباريسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز ماركينيوس لاعب سان جيرمان هدف التعادل لنادي ستراسبورج بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ52.

وشهدت الدقيقة الـ62 طرد البرازيلي نيمار بعد حصوله على إنذارين.

وتحصل سان جيرمان على ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي بنجاح في الدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد سان جيرمان بعد الفوز 44 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 11 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج

غياب ميسي

وفاز باريس سان جيرمان، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحتفل في بلاده بالتتويج بلقب مونديال قطر يوم 18 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع غياب ميسي عن مباراة لانس في الدوري يوم الأحد المقبل، وعن مباراة شاتورو في كأس فرنسا.

وتُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس مساء الأحد المقبل في تمام الحادية عشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

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