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بعد الخسارة من منتخب كرواتيا بركلات الترجيح

قائد منتخب اليابان يبكي بعد توديع المونديال

2022-12-05 الساعة 10:55
قائد منتخب اليابان يبكي بعد توديع المونديال
المواطن - محمد سمعه

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دخل مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان في نوبة بكاء شديد، بعد إقصاء منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا بدور الستة عشر.

وتحدث يوشيدا بعد المباراة وهو يبكي: ” أنا فخور بزملائي في المنتخب، وسعدت بوجود هؤلاء المشجعين، ونريد أن نشكركم جميعًا على هذه البطولة المميزة”.

وأضاف يوشيدا: ” سعدت بهذه النسخة من بطولة كأس العالم”.

ملخص مباراة منتخب اليابان ضد كرواتيا

وبدأت مواجهة اليابان ضد منتخب كرواتيا التي أُقيمت على استاد خليفة بشكل سريع، وكاد الساموراي أن يهز الشباك عند الدقيقة الثالثة، ولكن مرت الرأسية بجوار القائم.

وسدد إيفان بيريسيتش كرة قوية، اصطدمت بالقائم عند الدقيقة الثامنة، وسيطر لاعبو اليابان على اللعب، وأهدروا أكثر من فرصة خطيرة، وسط تألق كبير من مدافعي منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.

مايا يوشيدا لاعب اليابان

وأضاع بيتكوفيتش فرصة خطيرة، قبل أن ينجح دايزن مايدا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 43، لتشتعل الدقائق المتبقية، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة اليابان ضد منتخب كرواتيا بتقدم الساموراي.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم بقوة، قبل أن ينجح إيفان بيريسيتش في تسجيل التعادل برأسية رائعة عند الدقيقة 55، وتألق شويتشي جوندا وتصدى لتسديدة قوية من لوكا مودريتش عند الدقيقة 63.

وكاد بيريسيتش أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 77 من تسديدة قوية، لتصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركلة ركنية، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف وخطف الفوز، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الثاني من مباراة اليابان ضد كرواتيا بالتعادل.

وتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الشوط الثاني بالتعادل، وظهر الساموراي بشكل أفضل، وكاد أن يهز الشباك عند الدقيقة 105، إلا أن الدفاع أبعدها، وفشل المنتخبان في التسجيل.

ولعب المنتخبان ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، بعد تألق لافت من حارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش، ليحسم التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من المونديال.

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