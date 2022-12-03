قائمة المتأهلين لدور الـ16 بكأس العالم 2022

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أسدل الستار مساء أمس الجمعة على منافسات ومباريات دور المجموعات بنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والتي ستستمر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري، وخرج 16 منتخبًا ودعو البطولة، فيما صعد 16 آخرين إلى الدور الثاني من المونديال.
وتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، منتخبات كل من: هولندا، السنغال، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، بولندا، فرنسا، المغرب، كرواتيا، أستراليا، اليابان، إسبانيا، البرازيل، سويسرا، البرتغال، وكوريا الجنوبية.
تنطلق مساء اليوم السبت، مباريات دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري بمباراتين قويتين.
الأولى تجمع بين منتخبي هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والمباراة الثانية بين منتخب الأرجنتين ضد أستراليا.