قائمة تاريخية تنتظر ميسي بنهائي مونديال 2022

يسعى النجم ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس العالم 2022، والانضمام إلى قائمة تاريخية.

ميسي يسعى للانضمام إلى قائمة تاريخية

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن ميسي يسعى ليصبح تاسع لاعب في تاريخ كرة قدم يتوج بكأس العالم، دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية خلال مسيرته الاحترافية.

ولم ينجح في تحقيق هذا الإنجاز سوى 8 لاعبين فقط، وهم؛ بوبي تشارلتون، فرانز بيكنباور، جيرد مولر، باولو روسي، زين الدين زيدان، ريفالدو، رونالدينيو وريكاردو كاكا.

وكان النجم كريم بنزيما سيُنافس ميسي على هذا الإنجاز، في حالة مشاركته مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بالنسخة الحالية من مونديال قطر، إلا أن الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق البطولة حرمته من التواجد بالقائمة النهائية.

الأرجنتين ضد فرنسا اليوم

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد فرنسا على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وتأهلت الأرجنتين إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعدما تجاوز عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.