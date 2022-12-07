قابل باتمان في ونتر وندرلاند والدخول مجاني

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أعلن موسم الرياض عن يوم الأبطال الخارقين، يوم الخميس المقبل في ونتر وندرلاند.
باتمان جاي #ونتر_وندرلاند يوم الخميس 🦸😎
البس زي بطلك المفضَّل .. وقابل باتمان على الواقع 🔥
احجز تذكرتك الحين 🎫https://t.co/j9M5Asbtjc#موسم_الرياض pic.twitter.com/TpHLeQ7xcs
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 6, 2022
وأشار موسم الرياض، في بيان له على موقع تويتر، إلى أن الدخول مجاني.
وقال: باتمان جاي ونتر وندرلاند يوم الخميس، البس زي بطلك المفضَّل، وقابل باتمان على الواقع.
يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.
يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.