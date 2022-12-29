قانوني يحسم موقف محمد العويس من فسخ عقده

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حسم المستشار القانوني محمد الدويش، الجدل الذي أُثير بشأن إمكانية فسخ حارس المرمى محمد العويس، لتعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
وعلق محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “للذين يتبادلون خبر محمد العويس.. لا يجوز فسخ العقد من طرف واحد أثناء الموسم”.
وأضاف: “لابد من التراضي بين النادي واللاعب، أو ينتظر من يريد الفسخ حتى ينتهي الموسم ويدفع الشرط الجزائي إن لم يكن لديه سبب مشروع للفسخ، لهذا خسر النصر قضيته الدولية ضد حمدالله”.
وأُثيرت حالة من الجدل بشأن رغبة محمد العويس في فسخ تعاقده مع الهلال، لعدم حصوله على فرصة المشاركة، خاصة بعد تألقه مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.
وجاءت هذه الأنباء، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر العويس غاضبًا خلال حديثه مع مدير الكرة لفريق الهلال سعود كريري، وذلك بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.
ويدفع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بالحارس عبدالله المعيوف في التشكيل الأساسي، رغم تألق محمد العويس الكبير في مونديال قطر 2022، خاصة خلال مواجهة الأرجنتين والتي شهدت حصوله على جائزة أفضل لاعب.
وكان العويس قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من الأهلي بعقد ممتد حتى عام 2025، ولكن انتشرت أنباء تُفيد برغبته في الرحيل؛ لابتعاده عن المشاركة.