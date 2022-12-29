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بعد أنباء عن رغبته في الرحيل

قانوني يحسم موقف محمد العويس من فسخ عقده

2022-12-29 الساعة 5:42
قانوني يحسم موقف محمد العويس من فسخ عقده
المواطن - مروة نبيل

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حسم المستشار القانوني محمد الدويش، الجدل الذي أُثير بشأن إمكانية فسخ حارس المرمى محمد العويس، لتعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

تعليق الدويش

وعلق محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “للذين يتبادلون خبر محمد العويس.. لا يجوز فسخ العقد من طرف واحد أثناء الموسم”.

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وأضاف: “لابد من التراضي بين النادي واللاعب، أو ينتظر من يريد الفسخ حتى ينتهي الموسم ويدفع الشرط الجزائي إن لم يكن لديه سبب مشروع للفسخ، لهذا خسر النصر قضيته الدولية ضد حمدالله”.

دوري روشن - محمد العويس في مونديال 2022
العويس – المصدر @SaudiNT

جدل بشأن محمد العويس

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن رغبة محمد العويس في فسخ تعاقده مع الهلال، لعدم حصوله على فرصة المشاركة، خاصة بعد تألقه مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت هذه الأنباء، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر العويس غاضبًا خلال حديثه مع مدير الكرة لفريق الهلال سعود كريري، وذلك بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

محمد العويس
العويس – المصدر @fifaworldcup_es

ويدفع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بالحارس عبدالله المعيوف في التشكيل الأساسي، رغم تألق محمد العويس الكبير في مونديال قطر 2022، خاصة خلال مواجهة الأرجنتين والتي شهدت حصوله على جائزة أفضل لاعب.

وكان العويس قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من الأهلي بعقد ممتد حتى عام 2025، ولكن انتشرت أنباء تُفيد برغبته في الرحيل؛ لابتعاده عن المشاركة.

حارس الهلال محمد العويس
العويس – المصدر @Alhilal_FC

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