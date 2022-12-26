قبطان مصري مفقود وإصابة 13 بحارًا

أفاد موقع إخباري تركي، بأن 13 بحارًا مصريًا أصيبوا وفقد آخر في انفجار وقع على متن سفينة شحن بالبحر الأسود قبالة سواحل تركيا.

شهادات المصابين

وقال عضو الهيئة الإدارية للاتحاد العام للطلاب المصريين في تركيا نور الدين محمود، الذي يتناوب مع زملائه من أعضاء الاتحاد على رعاية المصابين بمستشفيات مختلفة، إن الحادث وقع قبل يومين قرب سواحل مدينة سينوب شمالي تركيا.

ونشر موقع “سونداكيكا” تقريرًا مطولًا عن الواقعة، مدعوما بمقطع فيديو يحوي شهادات المصابين المصريين، وكذلك توضيحات من المنقذين الأتراك الذين تعاملوا مع طاقم السفينة وأخمدوا الحريق فيها، ويبحثون حاليًا عن القبطان المصري المفقود.

تفاصيل الحادث

وحسبما رصد من معلومات، كانت السفينة متوجهة إلى ميناء طرابزون التركي لتحميل الفحم، وأن مالك السفينة، التي كانت ترفع علم بنما، ألباني الجنسية.

وقال محمود: في اتحاد الطلاب المصريين تلقينا اتصالات من عدة أشخاص يخبرونا بوجود بحارة مصريين مصابين في حريق سفينة، يعالجون في مستشفيات مدينة سينوب، ولا أحد برفقتهم.

نقل المصابين

وأوضح أنه تم التنسيق بعد ذلك لنقل المصابين لعدة مستشفيات في ولايات تركية مختلفة منها سامسون وأنقرة، مشيرًا إلى أن أعضاء اتحاد الطلاب المصريين قسموا أنفسهم ويتناوبون على رعاية المصابين بمستشفيات مختلفة.

وأكد محمود أن مدينة سامسون التي يتواجد فيها، هناك 4 بحارة مصريين من بينهم اثنان في حالة خطرة داخل غرفة الرعاية المركزة، في مستشفى التدريب والبحوث.

وأوضح، حسب ما علم من المصابين، أن “السفينة كان على متنها 17 شخصًا من بينهم 14 مصريًا والقبطان وهو مصري. حدث تسرب غاز في حجرة تشغيل ماكينات السفينة ثم انفجار. القبطان المصري مفقود ويدعى حسام عبد الحفيظ.