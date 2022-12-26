قبل الديربي .. حسابا الهلال والنصر يثيران الجدل بسبب كنو

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أثار حسابا ناديي الهلال والنصر عبر “تويتر” الجدل حول ما أُطلق عليه اسم “معركة الألوان” بسبب اللاعب محمد كنو، قبل ديربي الرياض المرتقب بينهما مساء اليوم في ملعب مرسول بارك في الرياض.
🎬 غـدًا 20:30 ⏳💙#فيديو_الهلال #الهلال pic.twitter.com/m2OUbM9ijSقد يهمّك أيضاً
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 25, 2022
وقام حسابا الناديين بمشاكسة طريفة قبل الديربي، حيث قام حساب الهلال بنشر صورة كنو ضاحكًا بجانب شعار نادي النصر وهو ملون باللون الأزرق.
ورد حساب نادي النصر، بوضع شعار الهلال باللون الأصفر، ما دفع الجماهير السعودية لوصف الأمر بمعركة الألوان.
غـدًا #النصر 💛 pic.twitter.com/fuoRXwrLcB
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 25, 2022
وكانت قضية محمد كنو وتوقيعه لـ الهلال والنصر في آن واحد شغلت تفكير الكثير من الجماهير السعودية حتى أصدرت غرفة فض المنازعات في أوائل مايو الماضي قرارًا بإيقاف كنو 4 أشهر، وحرمان الهلال من قيد الصفقات لفترتي انتقالات.
وفي سياق آخر، وجه الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان رسالة تحذيرية إلى لاعبي الهلال والنصر بشأن الحكم المكسيكي سيزار راموس الذي يدير الديربي مساء اليوم في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتحدث سمير عثمان خلال حلقة “الأحد” في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أُحذر لاعبي الهلال والنصر من الحكم راموس لأنه سريع في إخراج البطاقات الملونة، واعتقد أنه بعد أن أدار 4 مباريات في مونديال قطر ستكون روحه المعنوية مرتفعة للغاية”.
وتابع سمير عثمان: “هذا الحكم المكسيكي كعادة حكام أمريكا الجنوبية، يتكلم بالبطاقات، ومن الغريب أنه في مباراة المغرب وفرنسا لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للاعب المغربي واحتسب عليه مخالفة”.