قتيل وعشرات الإصابات في تصادم 200 مركبة بالصين

كشفت شبكة البث الرسمية سي سي تي في، عن مقتل شخص في حادث مروري كبير تضررت فيه نحو 200 مركبة في وسط الصين، الأربعاء، بينما أظهرت صور من الموقع حالة من الفوضى.

فوضى

ووفقًا لصور التُقطت من الجو ظهرت مئات سيارات الركاب والحافلات الصغيرة والشاحنات التي اصطدم العديد منها ببعضها بعضًا مكوّمة على جزء من الطريق السريع وسط الضباب الكثيف.

وأفادت صور أخرى انتشرت بشكل واسع على الإنترنت هياكل مشوّهة لعدة مركبات اصطدمت بأخرى.

وبحسب ما ذكر الإعلام الرسمي، وقع الحادث نتيجة انعدام الرؤية تقريبا جرّاء الضباب في مدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان وشمل 200 مركبة على الأقل.

ضباب كثيف

وأفادت شبكة “سي سي تي في” نقلاً عن سلطات تشنغتشو: “صباح الأربعاء، تجمّع ضباب كثيف ومفاجئ فوق جسر نهر جينغشن الأصفر في تشنغتشو ما أدى إلى حادث مروري اصطدمت خلاله عدة مركبات”، مضيفة أن شخصًا لقي حتفه في الحادث، فيما أدى الحادث للعديد من الإصابات.

وقالت شرطة تشنغتشو للمرور على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة السير على الجسر استؤنفت بعد ظهر الأربعاء.

وأبان تقرير “سي سي تي في” أن جهود الإنقاذ انطلقت بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وتشهد الصين حوادث متكررة على الطرقات نظرًا لغياب إجراءات السلامة المشددة. وفي سبتمبر، لقي 27 راكبًا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.