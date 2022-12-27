قرارات صينية تؤدي لانخفاض كبير بأسعار الدولار

انعكست قرارات الصين نحو المخاطرة برفع قيود كورونا، على أسعار الدولار ما أدى إلى تآكل قيمته وقاده نحو الانخفاض.

سعر الدولار

جاء ذلك على خلفية إعلان الصين أنها ستلغي قواعد الحجر الصحي المرتبطة بمكافحة كورونا على المسافرين الوافدين، في خطوة تخفف القيود على حدودها.

وعلى نطاق واسع، انخفض سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في حين قفز الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، ليصل النيوزيلندي 0.65% إلى 0.63115 دولار أمريكي، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.25% ليصل إلى 0.67485 دولار.

قرارات الصين

كانت تلك الأرباح في مجملها بسبب معاملات هزيلة خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الاثنين، أن بكين ستلغي شرط إلزام المسافرين الوافدين بالخضوع للحجر الصحي فور الوصول.

يأتي هذا بدءًا من 8 يناير/كانون الثاني، على الرغم من زيادة إصابات كورونا. وفي الوقت نفسه خفضت بكين قواعد التعامل مع الإصابات بالمرض إلى الفئة بي الأقل صرامة من الفئة إيه الأعلى تشددًا.

أسعار العملات

وزاد الجنيه الإسترليني 0.16% إلى 1.20865 دولار فيما صعد اليورو 0.06% إلى 1.06395 دولار.

أما مؤشر الدولار مقابل سلة عملات فقط استقر عند 104.12، بينما ارتفع الين الياباني 0.1% ليصل إلى 132.75 مقابل الدولار.

وسجلت العملات الرقمية وبينها بيتكوين الذي حقق انخفاضًا طفيفًا إلى 16914 دولارًا في أحدث تداول لها في حين انخفضت عملة إيثر 0.1% إلى 1227 دولارًا.