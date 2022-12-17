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إعلان نتائج تحقيقات لجنة 6 يناير

قرار حاسم بشأن مستقبل ترامب السياسي

2022-12-17 الساعة 6:02
قرار حاسم بشأن مستقبل ترامب السياسي
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فصلًا جديدًا في حياته السياسية بعد يوم 6 يناير المقبل، حيث ستصوت لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم السادس من يناير 2021 على الكونجرس الأمريكي، على توصيات بشأن ملاحقات جنائية ضد الرئيس السابق.

نتائج التحقيقات

وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إنه من المتوقع أن تقرر مجموعة النواب التي ستقدم الاثنين المقبل نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامة، ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترمب بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية، والتآمر على الدولة الأمريكية.

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وأوضحت الصحيفة، أن هذه اللجنة المؤلفة من سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، ستقدم مبررات مفصلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن ومنع تولي ترامب أي منصب عام في الولايات المتحدة.

عرقلة الانتخابات

وكان هؤلاء النواب مسؤولين عن كشف تصرفات وتحركات الرئيس السابق قبل وخلال السادس من يناير 2021، تاريخ التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. وجمعوا منذ عام ونصف العام حوالي ألف شهادة في سبيل إظهار أن دونالد ترامب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم أنه علم أنه خسر في الانتخابات.

ولا يمكن لهؤلاء  النواب توجيه اتهامات إلى قطب العقارات السابق، الذي ترشح لخوض سباق جديد إلى البيت الأبيض في العام 2024، ولكن يمكنهم أن يقدموا توصيات إلى وزارة العدل التي عينت مدعياً خاصاً للتحقيق بشكل مستقل بشأن دونالد ترامب. وتمت مقاضاة حوالي 900 شخص شاركوا بشكل مباشر في أعمال العنف، كما أدين بعضهم بالفعل.

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