قزم إيراني يدخل موسوعة جينيس بطول 65.42 سم

نشرت قناة العربية تقريرًا عن أقصر رجل في العالم حاليًا، مشيرة إلى أن طول القزم الإيراني 65.42 سنتيمترًا فقط.

أقصر رجل فى العالم

ووفقًا لموسوعة غينيس فإن أقصر رجل فى العالم، هو الإيراني أفشين إسماعيل قادر زاده وعمره 20 عامًا.

ولم تكن حياة أفشين سهلة، فهو يستطيع المشي، ولكن جسده الضعيف بحاجة رعاية دائمة، ولم يستطع الالتحاق بالمدرسة، ويعاني من مشاكل تحريك أو حمل الأشياء، وصعوبة في اختيار ملابسه.

وحطم الشاب الإيراني بطولة الرقم القياسي السابق للكولمبي إدوارد نينو البالغ طوله 72.1 سم.