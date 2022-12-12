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في أحد الأحياء الباكستانية الفقيرة

قصة إنسانية لأم تغسل وجه طفلها ليبدو أجمل ما يكون قبل التقاط صورة

2022-12-12 الساعة 11:07
قصة إنسانية لأم تغسل وجه طفلها ليبدو أجمل ما يكون قبل التقاط صورة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مصورة قصة إنسانية لأم باكستانية، بملابس رثة، تقطن في أحد الأحياء الفقيرة، تبذل قصارى جهدها، رغم فقرها، ليبدو طفلها أجمل ما يكون قبل التقاط صورة.

التفاصيل

وتقول المصورة كنت في أحد الاحياء الفقيره بباكستان، وسألت الأم عن اسم ولدها وإذا كانت تسمح لي أصوره، فطلبت مني الانتظار حتى تغسل وجهه ويظهر بمنظر جميل في الصورة.

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وأظهر الفيديو، الأم الباكستانية، وهي تقوم بغسل وجه طفلها وتمسحه بطرف ردائها، تنظف أنفه، تغمرها السعادة لأنها استطاعت أن تقدم لابنها أقل القليل، وهو التقاط صورة.

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