قصة سبعيني هدد مأذونًا لعقد زواجه بفتاة عشرينية

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روى المأذون سعيد السعيد قصة غريبة لرجل سبعيني تقدم للزواج من فتاة عشرينية، وادعى أهلها أنهم وافقوا على الزيجة لأنها “مريضة نفسيًّا”.
وأوضح السعيد، في لقاء على “قناة المجد”، أنه تفاجأ بفارق العمر عند حضوره لعقد القران، وطلب التحدث مع الفتاة منفردًا للتأكد من رضاها بعدما أخبره أهلها بموافقتها.
وتابع السعيد بأن الفتاة أخبرته بأنها ليست مريضة نفسيًّا ولكنها تعبت أثناء الدراسة، وعندما سألته عن رأيه قال لها: “إذا كنتِ أختي فلن أوافق على هذا الزواج”.
وأردف أنه بعد حديثه معها اقتنعت الفتاة برأيه وأعلنت عن رفضها رغم إصرار الأهل على إتمام هذه الزيجة؛ لأن المسن ميسور الحال بينما هم فقراء، مؤكدًا أن الرجل المسن هدده لتدخله في الأمر بشكل مباشر.
وبعد أيام تفاجأ السعيد بوجود المسن في أحد المجالس وادعى بأنه السبب في فشل الزيجة، ولكنه أوضح موقفه رغم تحريضات المسن ضده، لافتًا إلى أن الفتاة تعيش حياة جيدة مع عائلتها.