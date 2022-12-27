Icon

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حصل على دورات متخصصة وقدم عدة برامج

قصة سعودي كفيف تحدى إعاقته وتألق في العمل الإذاعي

2022-12-27 الساعة 10:20
قصة سعودي كفيف تحدى إعاقته وتألق في العمل الإذاعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن المواطن الكفيف خالد الحربي من ممارسة العمل الإذاعي، ليتألق في المجال بجودة الإلقاء والقدرة على إدارة الحديث بلباقة متحديًا ظروف إعاقته.

بدايته

قال الحربي إن شغفه الإعلامي بدأ من الصغر من خلال متابعته للبرامج الإذاعية والتليفزيونية، الأمر الذي دفعه إلى تغيير مرحلته الدراسية من وضعية المستمع إلى وضعيه مقدم برامج، وصار لديه هاجس أن يصبح مذيعًا محاورًا للضيوف في شتى المجالات، بحسب “العربية”.

قد يهمّك أيضاً
Img

أبها يتأهل لربع نهائي كأس الملك

Img

تيك توك يعترف بالتجسس على حسابات صحفيين

وعن بداياته، فكانت مع مسرح المدرسة والتي من خلالها استطاع أن يقاوم مخاوفه ورهبة الوقوف أمام الجمهور، ومع مرور الوقت اعتاد على المسرح والدخول في الجو الإعلامي، وساند نفسه من خلال حضور الدورات التخصصية في الإذاعة والتلفزيون، والتمكن من الإلقاء والعرض وصناعة المذيع الناجح، إضافة إلى حصوله على دورات في جودة الصوت للوصول لتحقيق الشغف.

صعوبات

وأوضح الحربي أنه في بداية مشواره واجه صعوبات لكونه كفيفًا، لكنه تمكن من إثبات جدارته للجميع رغم المخاوف من منح فرصة لشخص كفيف، مؤكدًا ثقته في الوصول إلى حلمه الذي يسعى إليه.

وأضاف الحربي أنه بعد محاولات تمكن من الوصول لثقة المتلقي، فضلًا عن مشاركته في الدورات التخصصية والإعداد لأي برنامج في الإذاعة والتلفزيون، كمساعد معد، ومحاولة الدخول إلى البيئة الإعلامية من خلال التعلم المستمر، وبعدها استطاع الدخول إلى روتانا خليجية من خلال شركة إنتاج، وتم إنتاج برنامج تلفزيوني مسجل، وكانت هي نقطة الانطلاق في المجال الإعلامي، كان حينها يقوم بالربط بين فقرات البرنامج، وكانت بداية انطلاقته، حيث تم تقديم 16 حلقة تلفزيونية عام 2013 م.

الدراسة الجامعية

أكمل الحربي دراسته الجامعية، وكان يتعاون مع أحد الصحف الإلكترونية لتحرير وكتابة أخبار صحفية، وقد بلغ أكثر من 3 آلاف خبر وتقرير صحفي.

وفي نهاية المرحلة الجامعية عام 2019، دخل تجربة الممارسة في إذاعة “إم بي سي أف أم” وقام بتقديم برامج إذاعية، منها برنامج “يقولون” وهو برنامج مسجل، وفي موسم الحج قدم برنامج “يوميات حاج” ، كما عمل في برنامج إذاعة الرياض من خلال برنامج “لمة شباب” قام من خلالها بالنزول إلى الشارع وعمل لقاءات مع الناس، وزيارة كبار السن وعمل لقاءات في مجالات مختلفة.

أهم العقبات

وتابع الحربي حديثه: “أهم العقبات هي عدم إتاحة الفرصة لي بالعمل في المجال الإعلامي كوني كفيفاً، كمذيع في التلفزيون أو الإذاعة، فالأغلب يقوم باستضافتي للحديث عن موهبتي في فقرات البرامج، وكنتُ أتطلع إلى أبعد من الاستضافة، وعندما أرغب في العمل لا يتم قبولي أو عمل مقابلة وظيفية معي، وأتمنى أن تزول هذه العثرة من طريقي وتتاح الفرصة لي، لأكون أحد المذيعين السعوديين المبعدين المميزين، فالإعاقة لم تمنعني من الظهور الإعلامي، فأكبر القنوات العالمية استضافتني للحديث عن إبداعي على الرغم من إعاقتي”.

وختم حديثه بقوله “إنني في ظل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة، والتمكين لجميع فئات المجتمع، ومن ضمنهم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، سأحقق أحلامي في العمل كمذيع مميز في المجال الإعلامي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...
السعودية اليوم

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...

السعودية اليوم
خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني
الرياضة

خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني

الرياضة
خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...
السعودية اليوم

خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...

السعودية اليوم
أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار

السعودية اليوم
مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود
الرياضة

مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود

الرياضة
تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...
السعودية اليوم

تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...

السعودية اليوم
حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام
السعودية اليوم

حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام

السعودية اليوم
أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...
السعودية اليوم

أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...

السعودية اليوم