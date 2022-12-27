قصة شاب سعودي تحول من شبه معاقٍ إلى رياضي

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
نجح الشاب السعودي سلطان حكمي، في التغلب على إعاقته بممارسة الرياضة، حيث أكد أن الرياضة غيرت حياته تمامًا.
من شبه إعاقة إلى شخص رياضي..
"سلطان حكمي": شكراً صديقي الإعلامي "بلال علام" الذي شجعني على ممارسة الرياضة وكان رافضاً خضوعي لعمليات منذ البداية @Sultan_hakami3@BilalAhmadAllam@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1TjHyusN0Mقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 26, 2022
وأشار حكمي، في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن وزنه كان قد وصل إلى 126 كيلو؛ لكنه الآن انخفض إلى 94 بفضل ممارسة الرياضة.
لفت حكمي إلى أنه ممنوع من قيادة السيارة لمسافات طويلة، ويستخدم الجوال بطريقة معينة، بالإضافة إلى وسادة خاصة أثناء النوم.
وأكد حكمي أن بعض الأطباء يلجئون للعمليات كحل سريع، لكن من النادر ما تجد طبيبًا يبعث فيك الأمل.