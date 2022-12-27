قصة شاب سعودي تحول من شبه معاقٍ إلى رياضي

نجح الشاب السعودي سلطان حكمي، في التغلب على إعاقته بممارسة الرياضة، حيث أكد أن الرياضة غيرت حياته تمامًا.

الرياضة غيرت حياته

وأشار حكمي، في لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن وزنه كان قد وصل إلى 126 كيلو؛ لكنه الآن انخفض إلى 94 بفضل ممارسة الرياضة.

لفت حكمي إلى أنه ممنوع من قيادة السيارة لمسافات طويلة، ويستخدم الجوال بطريقة معينة، بالإضافة إلى وسادة خاصة أثناء النوم.

وأكد حكمي أن بعض الأطباء يلجئون للعمليات كحل سريع، لكن من النادر ما تجد طبيبًا يبعث فيك الأمل.