قصة شاب قتل والدته بطلقتين وانتحر بسبب الشبو

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حذر استشاري الطب النفسي والتعافي من الإدمان الدكتور سامي الحمود، من إدمان الشبو، مؤكدًا أنه أمر خطير جدًّا، منوهًا إلى قصة شاب كان يتعاطى الشبو وقتل أمه ثم انتحر.
قتل أمه ثم انتحر..
تفاصيل قصة مأساوية لشاب كان يتعاطى "الشبو" @Sami_Alhomood@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GW6ImXMbK9قد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 25, 2022
وأضاف الدكتور سامي الحمود، خلال لقاء له مع برنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: التقيت في عيادتي أحد الشباب الممارسين في طب الطوارئ، بأحد المستشفيات، وأخبرني أنه نقل إلى المستشفى الذي يعمل فيه شاب منتحر، ولم يستطيعوا إنقاذه”.
وأردف سامي الحمود: عندما عاد أشقاء المنتحر إلى المنزل يبحثون عن والدتهم وجدوها في غرفتها متوفاة، ومصابة بـطلقتين في رأسها على يد شقيقهم المنتحر، لافتًا إلى أن الشاب بعدما أصاب والدته بـطلقتين، انتحر.
وأوضح استشاري الطب النفسي والتعافي من الإدمان، أن مادة الشبو بها مخاطر كارثية على متعاطيها؛ حيث تؤثر تلك المادة على النواقل العصبية وتخترق نظام الاتصال العصبي في الدماغ.
وأردف سامي الحمود، أن تأثير تلك المادة مضاعف وتؤدي لنزعات انتحار ونزعات عدوانية تؤكدها سجلات الجرائم التي تحدث في مختلف الدول تحت تأثير ذلك المخدر.