قصة فتاة فقدت أكثر من ربع مليون ريال بزعم المكسب السريع

روت مدربة ريادة الأعمال أنوار الحكمي، قصة فتاة فقدت أكثر من ربع مليون ريال نتيجة ثقتها في الاستثمار ووهم المكسب السريع.

خسرت أموالها

وقالت الحكمي في حوارها لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”: إن فتاة كانت تملك نحو 350 ألف ريال وذهبت لأحد الأشخاص أوهمها بأنه قادر على استثمار أموالها وإكسابها أرباحًا كبيرة ولكنها فقدت أموالها على التوالي حتى فقدتها بالكامل.

وأشارت الحكمي إلى أن النساء يعتبرون أكثر الضحايا لمثل هذه الأعمال؛ بسبب عاطفتهم التي غالبًا ما تتحكم في قراراتهم.

تحذيرات

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات بالمملكة التحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية، فيما حذرت مصادر مختصة في التوعية المصرفية عن تطور صور الاحتيال التي توقع العميل في فخ مخاطر الاستثمار المالي وتحديدًا “الفوركس”، مؤكدة أهمية أخذ الحذر والحيطة.

وبينما تتزايد الإعلانات الترويجية في وسائل التواصل التقنية حول الاستثمار في العملات، تشدد اللجنة الدائمة للتوعية على عدم إفشاء البيانات الخاصة بالحسابات البنكية لأي جهة كانت سواء بداعي الاستثمار دون التأكد من موثوقية الجهات من خلال الرجوع إلى المواقع الإلكترونية الرسمية والجهات الرسمية المعتمدة.