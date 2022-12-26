قصة وقف بث حلقات الشرهان يرويها سعد البازعي

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روى الكاتب والأديب سعد البازعي أستاذ آداب اللغة الإنجليزية بجامعة الملك سعود، موقفاً مع الراوي محمد بن شرهان بمطار الرياض.
وقال البازعي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “التقيت في مطار الرياض الراوية المبدع محمد بن شرهان واشتكى من إيقاف التلفزيون بث حلقات برنامجه التي لديهم منها ٦٠ حلقة لم تبث بعد”.
التقيت في مطار الرياض الراوية المبدع محمد بن شرهان واشتكى من ايقاف التلفزيون بث حلقات برنامجه التي لديهم منها ٦٠ حلقة لم تبث بعد. يقول إن السبب هو عدم وجود امرأة في البرنامج!!
— سعد البازعي (@albazei) December 26, 2022
وأضاف البازعي أن ابن شرهان قال له إن سبب إيقاف التلفزيون بث حلقات برنامج هو عدم وجود امرأة في البرنامج!!
وتفاعل المغردون مع تغريدة البازعي حيث قالت أمل سعيد الغامدي “أمر عجيب، برنامج ناجح وله متابعين، ليش هذا الشرط إلزامي؟ عند تنفيذه إيش راح يضيف للبرنامج؟ من هو اللي مشترط تنفيذه قبل البث؟”.
وعلق د.عبدالله اللامي بقوله “أقترح عليه اقتراحا لعله يفيد ..لو جعل برنامجه مباشراً.. يسأله الناس عن أبيات من الشعر أو وقائع ونحوها.. كما كان يفعل عبدالله بن خميس رحمه الله في برنامجه الإذاعي من القائل..!”.
وعلق بسام حمد بقوله “بإمكانه التعاقد مع مذيعه تقوم بتقديم بداية كل حلقة من الحلقات ثم تترك له إكمال الحلقة كما يشاء بحرّية تامّة،وعمل ذلك بطريقة المونتاج وبهذا يكون استوفى الشرط المطلوب”.
بينما علق وبران آل كليب بقوله “الشرهان أخذ حقه إعلاميا وخدمه وقت ظهوره أما الوقت الحالي فلا أظن تواجده يفيده أو يفيد المشاهد الوضع تغير ولم يعد المتابع شرهاني .. أما السبب فاعتقد أنه ذكره تهكما بمعني أن المرأة اكتسحت المجال ووجودها أصبح إلزامي والله أعلم”.
بينما قالت تغريد “عجيب..! كنا نستمتع بحلقاته وهو يسردها وحده دون مشاركة أحد معه.. السبب غير وجيه”.