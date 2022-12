قصص مؤلمة ترويها نساء بوكو حرام الهاربات من الجحيم

قامت وكالة رويترز بتحقيق استقصائي، كشفت فيه عن الحياة التي تعيشها النساء في نيجيريا، حيث حولتها جماعة بوكو حرام الإرهابية إلى جحيم على الأرض.

ويتابع التحقيق قصص عدد من السيدات في الحرب التي دامت 13 عامًا، فمنهم من تم اختطافهن واستعبادهن من قبل الجماعة، ومنهن أيضًا من أجبرها الجنود على الإجهاض، ومنهن من قُتلت أطفالهن.

Abducted and enslaved by Boko Haram. Coerced into an abortion by soldiers. Two children dead. The ordeal Aisha describes shows how women's lives have become a battlefield in the 13-year war between Islamist insurgents and the Nigerian military https://t.co/aC7Jvrbeif pic.twitter.com/0AVDAR6uML

