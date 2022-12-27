قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لخط سير قطار مخيف وسط مناظر طبيعية خلابة.
وأبان الفيديو المتداول، الذي نشره حساب باسم OddIy Terrifying على تويتر، قطارًا يمر على سكة مرتفعة للغاية عن الأرض.
وخلال الفيديو، تبدو الأرض تحت السكة بعيدة للغاية، بينما يسير القطار وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس.
وحظي الفيديو الذي لم يكشف مكان تصويره بأكثر من 15 مليون مشاهدة و138 ألف إعجاب.
وأثار الفيديو تعليقات عديدة حيث قال أحد المغردين: سيتوجب على طبيبي مرافقتي بهذه الرحلة فقد أصاب بجلطة من الخوف في أي وقت.
وتساءل مغرد آخر قائلًا: أتساءل كيف يستطيع سائق القطار القيادة على مثل هذا الارتفاع؟!