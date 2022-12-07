قطة تقتحم المؤتمر الصحفي للبرازيل قبل مواجهة كرواتيا

الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان
شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده فينيسيوس جونيور لاعب المنتخب البرازيلي، لقطة طريفة، بعد أن اقتحمت قطة المؤتمر الصحفي.
في لقطة طريفةقد يهمّك أيضاً
قطة "تقتحم" المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل وسط ضحكات اللاعب فينيسيوس جونيور#كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/lTAa4yVgy8
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 7, 2022
وظهر فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022.
واقتحمت القطة المؤتمر الصحفي للاعب البرازيل، بعد مرور نصف ساعة من بداية المؤتمر، حيث كانت القطة تتواجد في الغرفة المخصصة للمؤتمر الصحفي.
وأثناء حديث فينيسيوس جونيور لوسائل الإعلام، قفزت القطة على الطاولة التي كانت أمام لاعب منتخب البرازيل، لتثير دهشة الجميع.
وظل فينيسيوس جونيور يضحك بعد اقتحام القطة للمؤتمر الصحفي الذي أقيم في ملعب النادي العربي، فيما قام المسؤول الإعلامي عن منتخب البرازيل والذي كان يتواجد بجانب فينيسيوس جونيور، بإمساك القطة وإلقائها على الأرض.