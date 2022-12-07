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لقطة طريفة وسط ضحكات فينسيوس جونيور

قطة تقتحم المؤتمر الصحفي للبرازيل قبل مواجهة كرواتيا

2022-12-07 الساعة 10:12
قطة تقتحم المؤتمر الصحفي للبرازيل قبل مواجهة كرواتيا
المواطن - فريق التحرير

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شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده فينيسيوس جونيور لاعب المنتخب البرازيلي، لقطة طريفة، بعد أن اقتحمت قطة المؤتمر الصحفي.

ظهور جونيور

وظهر فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

اقتحام القطة

واقتحمت القطة المؤتمر الصحفي للاعب البرازيل، بعد مرور نصف ساعة من بداية المؤتمر، حيث كانت القطة تتواجد في الغرفة المخصصة للمؤتمر الصحفي.

ضيف المؤتمر

وأثناء حديث فينيسيوس جونيور لوسائل الإعلام، قفزت القطة على الطاولة التي كانت أمام لاعب منتخب البرازيل، لتثير دهشة الجميع.

وظل فينيسيوس جونيور يضحك بعد اقتحام القطة للمؤتمر الصحفي الذي أقيم في ملعب النادي العربي، فيما قام المسؤول الإعلامي عن منتخب البرازيل والذي كان يتواجد بجانب فينيسيوس جونيور، بإمساك القطة وإلقائها على الأرض.

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