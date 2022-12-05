قفزة بأسعار النفط بعد اجتماع أوبك بلس

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قفزت أسعار النفط 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارًا من اليوم.
في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2 % إلى 87.41 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64 دولار أو 2% إلى 81.62 دولار للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يطلق عليهم مجموعة أوبك+، أمس الأحد، على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023.
وقال المحللون إن قرار أوبك+ كان متوقعًا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.