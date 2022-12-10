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تبادل الأسلحة والمسيرات بين البلدين

قلق أمريكي من التعاون الروسي الإيراني الدفاعي

2022-12-10 الساعة 12:11
قلق أمريكي من التعاون الروسي الإيراني الدفاعي
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من مزاعم حول شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران، مشددة على أن ذلك لو تم فعلاً فسيعود بضرر كبير على أوكرانيا ومن حول إيران وحتى على العالم بأسره.

علاقة واسعة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، أن هناك علاقة واسعة النطاق تشمل معدات مثل الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات المقاتلة بين موسكو وطهران.

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ونوه إلى أن روسيا تسعى للتعاون مع إيران في مجالات مثل تطوير الأسلحة والتدريب، في حين تقدم موسكو لطهران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، الأمر الذي يحول علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة، وفق تعبيره.

الطائرات المسيرة

وأشار إلى أن بلاده اطلعت أيضًا على تقارير تفيد بأن موسكو وطهران تدرسان إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة القاتلة في روسيا، وحث إيران على عكس المسار وعدم اتخاذ هذه الخطوات.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مركزها روسيا بسبب نشاطها في حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية، وستتخذ أيضاً إجراءات أخرى للرقابة على الصادرات من المفترض أن تقيد وصول إيران إلى تقنيات حساسة.

التعاون الدفاع

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة قلقة من أن روسيا تعتزم تزويد إيران بمعدات عسكرية متطورة من بينها مروحيات وأنظمة دفاع جوي.

وأشار كيربي إلى تقارير عن تدريب طيارين إيرانيين على قيادة مقاتلات متطورة من طراز “سوخوي سو-35” في روسيا، وقد تحصل طهران على هذا الطراز من الطائرات في غضون العام المقبل.

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