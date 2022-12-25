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يهدد الجهود الدولية للمساعدات الإنسانية

قلق أممي من حظر موظفات الإغاثة بأفغانستان

2022-12-25 الساعة 9:30
قلق أممي من حظر موظفات الإغاثة بأفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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يعكف نائب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في أفغانستان، على تحديد مقابلة مع سلطة طالبان، عقب فرضها قيودًا على موظفات المنظمات غير الحكومية.

تهديد المساعدات

وقال رامز الأكبروف، إن ما حدث سيؤثر بشكل خطير على عمليات الشؤون والإغاثة الإنسانية، وإن الكثير من برامجنا سيتأثر لأننا نعتمد على موظفات لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتحديد المستفيدين.

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وأشارت وكالة المعونة الدولية أفغان إيد، إلى أن تعليق العمليات حدث على الفور، وإن أكثر من نصف السكان يعتمد على المساعدات الإنسانية، وفقًا لوكالات الإغاثة.

قيود على النساء

وفي خطاب رسمي، أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الحركة الأفغانية، إصدار أمر لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل. كما أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي التي تحددها الحكومة لهن، وذلك في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

وقالت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة نقلتها وكالة فرانس برس، وردت شكاوى جدية بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحلية والدولية. كما أضافت الوزارة في رسالتها: في حالة إهمال التوجيه يلغى ترخيص المنظمة.

حظر النساء

وبهذا القرار تحظر طالبان على النساء العمل في المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك قطاع الصحة.

يذكر أن حركة طالبان كانت حظرت، الثلاثاء الماضي، التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى في المرحلة الابتدائية. وقوبل هذا القرار بسخط دولي، حيث نددت معظم دول العالم بالقمع الذي تتعرض له المرأة الأفغانية على يد طالبان.

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