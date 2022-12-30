قلق بالكرملين بعد سقوط صاروخ في بيلاروسيا

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء إسقاط صاروخ أوكراني مضاد للطائرات كان قد حل في المجال الجوي لبيلاروسيا أمس الخميس.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن قوات دفاعها الجوي أسقطت صاروخ أرض-جو أوكرانيًا من طراز إس -300 بالقرب من قرية هارباشا في منطقة بريست على بعد نحو 15 كيلومترًا من الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا.

ووقع الحادث بينما كانت روسيا تطلق عشرات الصواريخ على مدن عبر أوكرانيا في واحدة من أكبر موجات الضربات في الصراع.

أول حادثة في بيلاروسيا

وتعد تلك الواقعة أول حادثة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من 10 أشهر، علمًا بأنها دولة حليفة قوية لموسكو.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع بأنه تم إبلاغ رئيس الدولة بالحادثة على الفور، مضيفًا أن وزارة الدفاع ولجنة التحقيق البيلاروسية بصدد تحديد الأسباب.

انحرف عن مساره أم سقط عمدًا؟

وتجري دراسة مسارين رئيسيين للحادث فإما أن الصاروخ انحرف عن مساره ما أدى إلى سقوطه عن طريق الخطأ في بيلاروسيا، أو جرى إسقاطه من قبل الدفاع الجوي البيلاروسي.

وأشارت السلطات إلى أنها لا تملك معلومات بشأن أي إصابات أو أضرار محتملة.

وتذكر هذه الحادثة، بسقوط صاروخ أوكراني في بولندا، الأمر الذي كاد يحدث تطورات كارثية على الأزمة المشتعلة فعلًا، خصوصًا وأن بولندا عضو الاتحاد الأوروبي، وكان قد تم توجيه الاتهام إلى موسكو لكن ثبت أن كييف هي الجانية.