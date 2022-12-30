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قناة العربية: النصر يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين

2022-12-30 الساعة 9:01
قناة العربية: النصر يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر تعاقد بشكل رسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “العربية” عاجل عبر “تويتر” أن رونالدو سيكون لاعبًا نصراويًّا حتى عام 2025.

موعد الإعلان

وكشفت تقارير إعلامية عن تحديد إدارة نادي النصر، موعد الإعلان عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

النصر سيُعلن عن صفقة رونالدو في الخامس من يناير المقبل بحسب ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي خالد الذياب عبر حسابه في “تويتر”.

كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال - النصر
كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر حلقة أمس في برنامج “أكشن مع وليد” حول آخر تطورات الصفقة: “رونالدو لا يرفض الانتقال إلى النصر، ولكنه يشعر بالحيرة هل ينتقل في الشتاء أم في صيف العام المقبل، وهذا هو الأمر الذي يفصله عن الانضمام لأصفر الرياض”.

وكان الصحفي الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورت الإخبارية الشهيرة ذكر أن مسلي آل معمر والمدير التنفيذي لـ النصر سافرا إلى مدريد لوضع اللمسات النهائية على صفقة النجم البرتغالي، حيث سيتم تحديد تفاصيل الصفقة بشكل نهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

 

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