قناة SSC تثير الجدل قبل بث مباراة الاتحاد والشباب

تسببت قناة SSC الناقل لـ مباريات كأس الملك في إثارة الجدل، بعد أن قطعت بث مباراة الفتح والطائي أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، من أجل عرض بث مباراة الاتحاد والشباب.

وكانت مباراة الفتح والطائي ذهبت إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/ 2.

قطع البث يثير الجدل

وبعد انتهاء الوقت الإضافي من مباراة الفتح والطائي، قامت قناة SSC بقطع البث من أجل التوجه إلى عرض بث مباراة الاتحاد والشباب، وهو ما أثار غضب جماهير الفتح والطائي حيث توجهوا برسالات غاضبة عبر حساب القناة في “تويتر”.

وكان نادي الفتح هزم الطائي بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية، ليعبر إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة نادي الهلال.