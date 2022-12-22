Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد قطع البث بصورة مفاجئة

قناة SSC تثير الجدل قبل بث مباراة الاتحاد والشباب

2022-12-22 الساعة 9:57
قناة SSC تثير الجدل قبل بث مباراة الاتحاد والشباب
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تسببت قناة SSC الناقل لـ مباريات كأس الملك في إثارة الجدل، بعد أن قطعت بث مباراة الفتح والطائي أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، من أجل عرض بث مباراة الاتحاد والشباب.

وكانت مباراة الفتح والطائي ذهبت إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/ 2.

قد يهمّك أيضاً
Img

تويتر يحظر ربط حساباته بباقي منصات التواصل

Img

بايدن : الاتفاق النووي بات في حكم الميت

قطع البث يثير الجدل

وبعد انتهاء الوقت الإضافي من مباراة الفتح والطائي، قامت قناة SSC بقطع البث من أجل التوجه إلى عرض بث مباراة الاتحاد والشباب، وهو ما أثار غضب جماهير الفتح والطائي حيث توجهوا برسالات غاضبة عبر حساب القناة في “تويتر”.

وكان نادي الفتح هزم الطائي بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية، ليعبر إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة نادي الهلال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية