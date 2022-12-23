قناة SSC تعتذر لجماهيرها وتؤكد: بث مباراة الفتح والطائي لم ينقطع

وجهت قناة SSC اعتذارًا لجماهيرها حول ما جرى في مباراة الفتح والطائي في ثمن نهائي كأس الملك، بعد شكوى الجماهير من انقطاع البث.

ونشر الحساب الرسمي للقناة عبر “تويتر” بيانًا قال فيه: “تود قنوات SSC أن توضح لكافة متابعيها الكرام أن ما حدث في مباراة الفتح والطائي في ثمن نهائي كأس الملك لم يكن انقطاعًا في البث، لكن تم الانتقال لقناة HD SSC EXTRA 3، بعد أن وصلت المباراة لركلات الترجيح، وتزامن ذلك مع انطلاق مباراة الاتحاد والشباب، المقرر نقلها مسبقًا على هذه القناة، والقنوات تعتذر للمشاهد الكريم عن ما حدث وتعمل على عدم تكرار مثل هذه التعارضات في البث المجاني مستقبلًا”.

رد الفتح

وكان الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر “تويتر” وجه رسالة إلى قناة SSC بعد قطعها لبث مباراة النموذجي ضد الطائي أثناء ركلات الترجيح في مباراة الفريقين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الحساب الرسمي للنموذجي عبر “تويتر”: “قناة SSC انقطع البث، نبشركم بتأهلنا”.

تفاصيل ما حدث

وتسببت قناة SSC الناقل لـ مباريات كأس الملك في إثارة الجدل، بعد أن قطعت بث مباراة النموذجي والطائي أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، من أجل عرض بث مباراة الاتحاد والشباب.

وكانت مباراة النموذجي والطائي ذهبت إلى ركلات الترجيح، بعد التعادل بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/ 2.

وبعد انتهاء الوقت الإضافي من مباراة الفتح والطائي، قامت قناة SSC بقطع البث من أجل التوجه إلى عرض بث مباراة الاتحاد والشباب، وهو ما أثار غضب جماهير الفتح والطائي حيث توجهوا برسالات غاضبة عبر حساب القناة في “تويتر”.

وكان النموذجي هزم الطائي بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية، ليعبر إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة نادي الهلال.